Zina, sexologue contre les tabous : "La sexualité, ce n’est pas allumer des bougies et mettre des sous-vêtements sexy"

Dans son cabinet, des femmes et des hommes, seul.e.s. ou en couple, se confient notamment sur les tabous familiaux et culturels autour de la sexualité.

"On pense souvent que nos tabous sont liés à un type de famille, de religion ou de culture ; mais en fait, quand on parle avec les gens, on se rend compte que tout le monde traine les mêmes tabous."

L’OMS reconnait d’ailleurs la santé sexuelle comme un enjeu fondamental : "La santé sexuelle s'entend comme une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que comme la possibilité de vivre des expériences sexuelles agréables et sûres, exemptes de coercition, de discrimination et de violence."