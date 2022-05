Zimmermann et Zanevska savourent leur 1/4 de finale en double : "On ne sait pas jusqu’où on peut aller"

Kimberley Zimmermann et Maryna Zanevska se surprennent jour après jour à Roland-Garros. Alors qu’elles n’étaient jamais parvenues à briller en Grand Chelem, les deux joueuses belges sont parvenues à se hisser en 1/4 de finale de Roland-Garros dimanche.

"On ne réalise pas tout à fait. On essaie de prendre match après match. Je pense qu’on réalisera plus tard. On va juste se concentrer sur le prochain match car le tournoi n’est pas fini", a réagi au micro d’Alice Devilez une Kimberley Zimmermann qui peinait à contenir son enthousiasme.

"On ne pensait pas pouvoir faire ça. C’est beaucoup d’émotions", acquiesce tout sourire Maryna Zanevska.

La paire belge s’entend "super bien" en dehors du court. Et ça se voit également à l’intérieur du rectangle de jeu. "Notre paire fonctionne bien", confirme Zimmermann. "On l’a remarqué dès le premier match. Nos deux jeux se combinent bien. Maryna apporte sa force de joueuse de simple dans les rencontres de double. Cela peut un peu déranger les adversaires."

"On ne sait pas jusqu’où on peut aller, on va essayer de faire le mieux possible", a conclu la native de Wemmel.