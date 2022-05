Zimmerman et Zanevska volent la vedette à Mertens, Djokovic reçu 12/12 : les faits marquants de la 8e journée à Roland-Garros

Maryna Zanevska et Kimberley Zimmerman poursuivent leur route à Roland-Garros. La paire belge s'est qualifiée dimanche pour les quarts de finale après avoir battu au 3e tour la Taiwanaise Latisha Shan et l'Australienne Samantha Stosur en trois sets 1-6, 6-3, 6-4. La rencontre, disputée sur la terre battue du Court Simonne Mathieu, a duré 1 heure et 48 minutes.

Maryna Zanevska et Kimberley Zimmerman affronteront pour une place dans le dernier carré l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettonne Jelena Ostapenko.