Zimbabwe : migration massive d’éléphants à cause du manque d’eau.

Le parc de Hwange (ouest), d’une superficie de quelque 14.600 km², abrite environ 50.000 pachydermes. La migration de la faune de Hwange vers le Botswana n’est pas un phénomène inhabituel mais elle se distingue cette année par sa précocité, selon le porte-parole.

Les points d’eau naturels sont aujourd’hui à sec plus tôt dans l’année qu’à l’accoutumée à cause d’un manque de précipitations.

"Je ne peux pas donner le nombre précis d’éléphants qui se sont déplacés, c’est peut-être des centaines ou des milliers. Mais en tout cas, ils sont nombreux", a déploré Tinashe Farawo, qui a précisé que cette migration contrainte avait commencé en août.

"Les animaux sont à la recherche d’eau et de nourriture et il ne s’agit pas seulement d’éléphants et de buffles mais de tous les types d’animaux présents dans le parc", a-t-il ajouté. "Le nombre d’animaux qui migrent a clairement augmenté ces dernières années en raison de pénuries d’eau de plus en plus prononcées", a-t-il précisé.