Zidani raconte sa rencontre avec Soeur Emmanuelle : "Elle faisait semblant de faire la morte"

Zidani est face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

L'humoriste parle du plan "Good Move" à Bruxelles : "Je suis victime au quotidien du plan "Good Move", des travaux. J'habite dans le centre ville. Je n'ai pas le permis de conduire. Le plan "Good Move" se voit dans la vie de tous les jours, par exemple le bus ne va pas sur des rails."

Zidani parle de son rêve : "J'ai un rêve, c'est d'aller en Antarctique. Celui-ci ne se réalisera pas car je suis assez frileuse et y aller c'est mettre en péril la planète. Cela restera un rêve."

Celle qui a participé à l'émission "On n'demande qu'à en rire" sur France 2 parle de son admiration pour Coluche : "Coluche a fusionné humoriste et humaniste. Je trouve que c'est un beau pari, il l'a fait avec sa franchise, son bon sens et sa générosité. Pour moi, un bon humoriste est quelqu'un de généreux."

Zidani explique avoir fait la connaissance de Soeur Emmanuelle : "C'était une femme qui avait mauvais caractère. Elle était très moderne, elle était pour la contraception. Par chance, j'ai eu l'occasion de la rencontrer trois mois avant son décès. C'était rigolo, elle avait de l'esprit. Elle était dans une maison de repos et l'infirmière m'a expliqué que Soeur Emmanuelle faisait semblant de faire la morte."

Retrouvez "Face à la juge Gruwez" sur Vivacité entre 18h et 19h jusqu’au 25 août et à n’importe quel moment sur Auvio.