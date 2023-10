Zidani fête ses 30 ans de scène dans une nouvelle tournée

Zidani fêtera ses "30 ans de scène" le 16 novembre au Théâtre royal des Galeries. Pour l’occasion, elle était l’invitée du 8/9. À moins que ce ne soit Mamie Georgette, l’un de ses personnages, que Zidani a laissé répondre à sa place.

Pour ses 30 ans de scène, Zidani a organisé une tournée particulière puisqu’elle ne jouera pas le même spectacle chaque soir et alternera entre I will survive, La rentrée d’Arlette et Retour en Algérie. Pour la grande soirée de gala le 16 novembre, c’est Mamie Georgette qui sera seule sur scène. C’est d’ailleurs elle qui était présente au 8/9 :

"Zidani est restée à la maison parce qu’il était trop tôt", explique-t-elle. "Quand elle ne sait pas se lever, elle envoie ses personnages."

Si la scène est pour Zidani un métier depuis 30 ans, c’est dès l’enfance qu’elle la découvre. : "Elle a commencé à 9 ans. Comme elle n’est pas drôle dans la vie c’était dans une tragédie, et le drame c’est que tout le monde a rigolé", raconte Mamie Georgette. "Le malentendu a continué, elle a essayé de rester sérieuse, et chaque fois on la mettait dans des trucs drôles."

Je crois qu’elle dit pas mal de trucs au travers de ses costumes. Je me demande si elle ne dit pas tout ce qu’elle pense sur scène.

