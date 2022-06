Ça bouge au PSG : Luis Campos officialisé, accord de principe avec Zidane ?

Qui sera le coach du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Les noms ronflants défilent, valsent dans la presse, faisant des allers-retours plus ou moins crédibles. Mais ces dernières heures, finis les José Mourinho, Joachim Low, Sergio Conceiçao, Christophe Galtier : on ne parle plus que de Zinédine Zidane. Europe 1, le média français, a annoncé un accord de principe entre Zizou et le club parisien.

L’ancien coach du Real Madrid, qui a tout gagné avec la Casa Blanca, se rendrait au Qatar ce vendredi pour finaliser la signature de son contrat.

Zidane sur le banc de Paris, lui qui est né à Marseille, le club rival… Cela promet des derbys très chauds si cela vient à se confirmer.

Et alors que la rumeur coach devient brûlante, Luis Campos vient d’être officiellement annoncé comme conseiller football du club. Avant la grande nouvelle tant attendue ? Les heures et jours à venir nous le diront !