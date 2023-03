Zidane, Conte, Nagelsmann : le top 10 des entraîneurs libres de tout contrat

Comme son compère du milieu de terrain, Frank Lampard vit un début de carrière d'entraîneur en dents de scie. Après un court passage en deuxième division anglaise (à Derby), Lampard est retourné à Chelsea, son club de cœur. S'il a convaincu la première saison (4e), il a vite déchanté et a été licencié alors que les Blues se trouvaient neuvièmes de Premier League. Son aventure à Everton un an plus tard a tourné à la catastrophe.