Zhou revient sur son terrible crash : « Je ne comprends pas comment je m’en sors avec si peu de séquelles »

Quatre jours seulement après son impressionnant crash survenu au départ du GP de Grande Bretagne, Guanyu Zhou est déjà de retour dans le paddock du circuit de Spielberg pour prendre part à la 11e manche de la saison. Depuis dimanche dernier, le Chinois a eu le temps de se repasser l’accident dans sa tête et il se souvient parfaitement de chaque moment.



"Je me rappelle avoir été percuté de manière assez violente et puis sentir ma voiture se retourner. Dans la foulée j’ai compris que ma monoplace, malgré qu’elle soit à l’envers, continuait à glisser à une vitesse très élevée. Le bac à gravier ne m’a pas du tout ralenti et je me suis dit "ok ça ne va pas s’arrêter là". Alors j’ai retiré mes mains du volant pour me mettre dans une position fixe et être le plus rigide possible pour le moment de l’impact, parce qu’on sait tous que c’est ce moment-là qui peut causer les plus grosses blessures."