Zhanna D'Art, l'influenceuse crudivore qui ne buvait plus d'eau depuis six ans, est décédée

L’influenceuse russe Zhanna D’Art est décédée à l’âge de 39 ans le 21 juillet dernier. Elle s’est fait connaître sur les réseaux sociaux pour son mode de vie particulier. En effet, elle ne jurait plus que par son régime alimentaire strict, basé sur le végétalisme et le crudivorisme. Selon sa famille et ses amis, sa mort serait liée à son régime ultra-restrictif.

Son alimentation se composait uniquement de fruits, de smoothies, de légumes non cuits, de germes et de graines et ce depuis quatre ans. Des milliers d’abonnés suivaient ses recettes vegan et ses vidéos de dégustation de fruits sur Instagram. En avril 2022, elle avait même annoncé de "ne plus boire d’eau depuis six ans". Elle s’hydratait grâce à l’eau des fruits. Dernièrement, elle était partie en Malaisie pour suivre un régime à base de fruits exotiques.