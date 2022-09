ZEvent : comment est utilisé l’argent récolté via les dons ?

A l’époque, ces dons allaient être utilisés de manière à poursuivre et investir sur leurs trois priorités stratégiques : la lutte contre les maladies émergentes, la lutte contre l’antibiorésistance et le développement des études sur une meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau humain, pour mieux le soigner. Au-delà de ces trois axes, on apprenait sur le site web de l’Institut que des programmes de recherche allaient être alimentés : maladies infectieuses émergentes, résistance aux agents antimicrobiens, maladies de la connectivité cérébrale et neurodégénératives, cancer et vaccinologie.

Ce à quoi ne s’attendaient sûrement pas les Pasteuriens et Pasteuriennes, c’était que la pandémie de Covid-19 allait chambouler leurs plans. La collecte de dons a donc permis dès janvier 2020 de mobiliser l’Institut pour lutter contre le virus.

Selon Jean-François Chambon, directeur de communication et du mécénat de l’Institut Pasteur, les dons ont également permis en octobre 2020 de mobiliser plus de 400 chercheurs avec une quête commune : "mieux comprendre le Covid-19 et le développement de l’épidémie pour trouver un traitement, un vaccin".