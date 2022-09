Z Event : au menu de cette édition 2022 !

Doit-on encore rappeler ce qu’est le ZEvent ? Allez, en deux lignes, il s’agit d’un marathon caritatif organisé sur la Twitch par le streameur Zerator et son associé de toujours, Dach. L’événement existe depuis 2016 et a réuni de plus en plus de streameurs et de dons au fil des années au profit d’une association partenaire.

Tout a commencé dans une cave, en 2016, où s’était réunie une dizaine de streameurs pour l’association Save The Children. A l’époque, cette joyeuse équipe ne formait pas encore le "ZEvent". Elle s’appelait "Avengers France". Pour éviter de faire râler Marvel et Disney, le vrai premier ZEvent est né en 2017. Cette année-là, ce sont 500.000€ qui ont été récoltés par plus de 30 streameurs, pour la Croix Rouge française.