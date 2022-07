ZEvent 2022 : qui sont les 5 associations choisies sur Twitter ?

Sea Shepherd France

L’organisation ayant récolté le plus de votes n’est autre que Sea Shepherd, l’organisation de défense de la vie marine fondée par le militant canadien Paul Watson. Particulièrement engagée dans la lutte contre la pêche illégale et la surpêche industrielle, l’organisation n’hésite pas à user d’abordages en pleine mer, de sabotages ou encore de jets d’acide butanoïque pour contaminer la viande pêchée illégalement et de la rendre impropre à la consommation.

La Ligue pour la Protection des Oiseaux

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (de son petit nom "LPO") est une association française créée en 1912 qui lutte pour la protection de la nature. Ses trois principales missions sont la connaissance et la conservation de la biodiversité, la préservation et la gestion des espaces naturels ainsi que l’éducation à l’environnement et la mobilisation de la société. La LPO se définit également comme une organisation indépendante, apolitique et militante.

WWF France

Le Fonds Mondial pour la Nature, créé en 1961, est une Organisation Non-Gouvernementale active dans plus de 100 pays. Son antenne française, reconnue d’utilité publique, œuvre pour l’environnement depuis Paris, Marseille, les Alpes, la Guyane et la Nouvelle-Calédonie. Les actions de la WWF sont principalement la surveillance du respect des différentes réglementations, la restauration d’espaces naturels, les études scientifiques ainsi que la formation, l’éducation et la sensibilisation de tout public à l’environnement.

Time For The Planet

Time For The Planet est une entreprise à mission active dans la lutte contre le changement climatique en France et à l’étranger. L’organisation cherche à détecter un maximum d’innovations dont l’objectif est environnemental, pour ensuite les financer et leur permettre d’être mises en œuvre avec un modèle économique fonctionnel. Ces innovations sont évidemment soumises à un comité scientifique au préalable. Il est possible de consulter les innovations évaluées en suivant ce lien.

The SeaCleaners

The SeaCleaners (littéralement les nettoyeurs de la mer) est une association d’intérêt général de protection de l’environnement, ciblant principalement la pollution plastique marine. Ils possèdent déjà un bateau de dépollution, le Mobula 8, qu’ils utilisent actuellement en Indonésie mais espèrent pouvoir produire leur second modèle, le Manta, d’ici 2024 pour augmenter encore leur force d’intervention. L’association agit sur 4 axes différents : l’innovation, l’information, la correction et la sensibilisation.