Zeus, le Dieu grec, peut-il expliquer la faillite de FTX, la deuxième plus grande plate-forme d’échange de cryptomonnaies ?

Il y a un lien entre ZEUS et la spéculation ! Dans la mythologie grecque, on avait coutume de dire que Zeus rend fous ceux qu’il veut perdre. Zeus, c’est le mot ancien pour dire cupidité. Retour sur la faillite de FTX, la deuxième plus importante plateforme d’échange de cryptomonnaies.

En matière d’escroquerie, les auteurs de ce feuilleton financier ne manquent pas d’imagination. Tous les jours ou presque, il y a une révélation par la presse américaine sur ce scandale FTX. On comprend qu’il s’agit d’un véritable détournement de fonds. N’oublions pas que cette plateforme d’échange de cryptomonnaies a été valorisée à un moment donné à 32 milliards de dollars. Et aujourd’hui, elle ne vaut plus rien. Zéro $ et personne ne sait où sont partis les fonds qui y ont été déposés.

Cela pose d’ailleurs la question de la responsabilité des analystes ou des auditeurs de cette entreprise. Comment peut-on valoriser une entreprise ? 32 milliards et puis voir ces milliards partir en fumée en quelques jours ? Autre fait étrange, il n’y a aucun registre du personnel. Cette plateforme entourée d’une myriade de sociétés, on parle de plus de 150 sociétés, et on ne sait pas combien de membres du personnel. Impossible de retrouver leur trace…