Zetterberg, Ingesson, Wilhelmsson : les Suédois en Pro League, une histoire étroitement liée à Anderlecht

Aucun joueur n’incarne mieux le Sporting du tournant du siècle. Pär Zetterberg, c’est la classe immanente sur et en dehors du terrain. Un meneur de jeu hors pair, qui illumine le championnat de Belgique et le remporte à six reprises entre 1991 et 2006. Paradoxalement, son histoire avec son pays d’origine est compliquée. Il ne porte la vareuse suédoise qu’à trente-deux reprises, eu égard à un conflit avec son sélectionneur. Parti du Sporting pour aller tenter l’aventure à l’Olympiacos, il revient en héros pour terminer sa carrière sur un dernier titre de champion. Il emporte avec lui deux Soulier d’or (1993, 1997) et servira de modèle de ténacité : diagnostiqué diabétique durant son adolescence, il livre une carrière d’un professionnalisme exemplaire. Son dernier but, inscrit face au Standard sur coup franc, est un magnifique cadeau d’adieu aux supporters mauves.