Zéro pointé chez Red Bull : "On va revenir plus fort !", prévient Max Verstappen

Après une entrée ratée dimanche à Sakhir, où il a terminé à la 19e place du GP de Bahreïn, manche inaugurale de la saison 2022 de Formule 1, le champion du monde néerlandais Max Verstappen espère prendre sa revanche en Arabie saoudite ce weekend sur le circuit urbain de Djeddah.

"Cela a été dur pour tout le monde. Nous gagnons et perdons ensemble mais nous allons revenir plus forts", a prévenu le pilote Red Bull. "Nous étions compétitifs à Sakhir, donc nous tirons quand même quelque chose de positif pour la prochaine course", a ajouté Verstappen, dont le coéquipier Sergio Perez a terminé 18e.