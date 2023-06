"Zéro nuisance" : quand la croisière fluviale vogue à l'hydrogène

"C'est comme si on glissait" confirme son épouse Tammy, 49 ans. "On a loué 2-3 bateaux thermiques mais celui-ci ne fait aucun bruit. C'est une bonne expérience et c'est bon pour la planète", ajoute Tammy entre deux bavardages avec une amie française, Sabrina Blond, 41 ans. "On a zéro nuisance. On n'entend que les oiseaux", dit-elle en embrassant du regard le paysage d'arbres et de prés au passage de la petite embarcation de 8,5 mètres, disponible à la location depuis quelques semaines seulement.

Sur mer, le premier yacht à hydrogène a été lancé dès 2020 au large de la Méditerranée par la société Hynova, à La Ciotat (Bouches-du-Rhône). Mais sur l'eau douce, le mouvement planétaire de décarbonation par l'hydrogène reste timoré : le premier bateau a été mis à l'eau, en août 2019, pour un service de navettes publiques sur l'Erdre, une rivière traversant Nantes. De multiples projets de transports de marchandises sont en cours, dont le plus avancé est une barge à hydrogène destinée à livrer Paris.