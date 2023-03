"Zéro émission" en 2050 : les eurodéputés veulent accélérer les rénovations énergétiques

Le plan entend s’attaquer aux logements anciens à coups de rénovations, pour que tous les logements atteignent la classe E dès 2030 puis D en 2033 sur l’échelle de performance énergétique - objectif respectivement fixé à 2027 et 2030 pour les bâtiments non résidentiels.

C’est beaucoup plus ambitieux que ce que proposait la Commission et plus contraignant que la position adoptée en octobre par les Etats membres. Même si six pays, dont la France et l’Allemagne, avaient appelé à relever "substantiellement" les exigences, les pourparlers entre Etats et eurodéputés pourraient s’avérer compliqués.

Chaque Etat décidera des incitations, restrictions et sanctions pour atteindre les objectifs, mais des programmes de soutien ainsi que des subventions pour les ménages vulnérables devraient être prévus.