Zéro déchet : "Notre budget courses a baissé de 15 à 35%"

Nous rencontrons Julie Pirenne parce qu’elle a participé à un programme de soutien au "zéro déchet". Pendant plusieurs mois, la ville de Mons a accompagné 12 familles, volontaires, au travers d’ateliers, de rencontres et de trucs et astuces pour mieux réduire son empreinte écologique. "C’était très chouette, cela nous a appris de nouvelles choses. C’était bien aussi de pouvoir échanger sur nos expériences". Mais ils en connaissent déjà "un rayon" sur le zéro déchet. "On a décidé de s’engager dans cette démarche en 2019 déjà". A l’époque, en plein milieu de l’été, la famille traverse "une phase un peu compliquée". Besoin d’un nouveau défi, qui "embarque" tout le monde, les adultes et les trois ados. Le challenge tombe à pic. "C’était les vacances, ils ont tous été d’accord. Et on s’est mis à tester les magasins de vrac, des nouvelles recettes, etc.".

Prof dans la vie, Julie profite des congés pour trier la maison de fond en comble. "J’ai fait l’inventaire de tout ce que nous avions accumulé. L’idée était de ne plus rien faire rentrer de neuf, et plus aucun plastique non plus". Les enfants ne font pas de résistance. Au contraire, ils sont plutôt "moteurs". "Ils voyaient pas mal de vidéos circuler sur le net ou les réseaux, des youtubeurs engagés pour le climat. C’était l’époque des marches pour le climat". Il leur arrivait, nous confie-t-elle, de "regarder de travers" papa et maman s’ils rentraient "totalement suremballés" du supermarché. "Je me souviens aussi de petites remarques sur certains fruits ou légumes, parce qu’ils n’étaient pas de saison", sourit Julie.