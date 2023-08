Zéro but et zéro assist : Osher Davida quitte le Standard et retourne en Israël

C'est désormais officiel : le Standard de Liège a annoncé ce mercredi soir le départ d'Osher Davida, qui rentre au pays. Le milieu offensif israélien rejoint en effet le Maccabi Tel-Aviv.

Osher Davida, 22 ans, a débarqué chez les Rouches il y a plus d'un an, mais n'a jamais réussi à percer. En 23 matches de championnat belge, il n'a pas marqué un but, ni délivré une passe décisive. Cette saison, il ne faisait visiblement pas partie des plans de Carl Hoefkens, l'entraineur de la formation liégeoise suite au départ de Ronny Deila, parti au FC Bruges.

Le Standard connait une entame d'exercice 2023-2024 plus que compliquée, avec la 13e place provisoire et seulement deux petites unités.