Zéro alcool au profit de Viva for Life à Mons-lez-Liège à partir du 1er janvier

Détail de l'événement :

Ayant une addiction et ayant décidé de stopper toute consommation d'alcool, Didier s'est lancé le défi de mettre tout l'argent économisé pour Viva For Life. Ayant regardé sur Auvio en live Viva for live tous les jours et voyant le nombres d’enfants qui sont dans le besoin, il a décidé de mettre sur un compte en banque l’équivalent en euro chaque mois de ce qu'il use en bières. Ce qui après calcul revient sur un an à 1200€ voir certainement plus. Il a donc comme projet de reverser l’intégralité de l’argent à Viva for live en décembre 2023. Il lutte personnellement seul avec des médicaments et de la volonté, il est, à ce jour, sevré et en est fier. Viva for Live est une source de motivation, avec un objectif double, éventuellement également donner l’envie et la volonté à d’autres personnes malades de stopper ce fléau au profit de rendre le sourire aux enfants. il aura alors personnellement tout gagné.