"Zepotha" : le film d’horreur qui enflamme Tiktok mais n’a jamais existé

En légende d’une bande-annonce ultra-léchée réalisée par un utilisateur de la plateforme on peut lire "Zepotha est sans aucun doute mon Summer Slasher préféré". Il existe aussi de nombreuses vidéos développant l’univers de l’un ou l’autre personnage avec comme point commun la bande-son d’Emily Jeffri.

La chanteuse a en réalité orchestré cette campagne de visibilité avec sa communauté TikTok. Le 12 août dernier, Emily demandait à plus de 250.000 abonnés : "Et si on créait un faux film d’horreur des années 80 appelé Zepotha. On pourrait convaincre des milliers de gens que ce film d’horreur des années 80 au titre bizarre existe vraiment". Ce challenge ultra-créatif a fait grand bruit pile avant la sortie de son album "soundtrack for an 80’s Horror Movie" prévu pour le 25 août. Cette artiste indépendante s’est servi du pouvoir de diffusion de TikTok pour mettre en avant le premier extrait de son album "Do You Remember Me" autour d’un concept génial.