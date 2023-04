Zéphir Busine, designer, au Design Museum Brussels

Formé à une diversité de disciplines à l’Institut Saint-Luc à Tournai, il recourt à une vaste palette de créations. De 1940 à 1942, il participe à l’aventure du Journal de Spirou. Il intègre l’équipe des dessinateurs et il choisit une signature. ZEB illustre des couvertures du magazine Les Bonnes Soirées et des mini-romans de Spirou Sélection. Avec le peintre Georges Boulmant, il crée en 1947 l’atelier de céramique Hadès à Dour et ils y produisent des objets utilitaires ou décoratifs. Il collabore ensuite avec l’architecte Jacques Dupuis et il conçoit des meubles, répondant à la demande. Par ailleurs, il développe une création de mobilier aux lignes épurées et essentielles.