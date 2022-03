Zep s'illustre avec une BD sur le transhumanisme : "La fiction est là pour soulever des questions éthiques"

Zep n'est pas que le père de Titeuf. En parallèle des histoires de l'ado à la longue mèche blonde, il sort un récit bien plus sérieux et scientifique et aux dessins plus réalistes avec Ce que nous sommes.

L'auteur et dessinateur suisse de 54 ans a planché sur cet album juste avant la pandémie de covid-19 et l'a dessiné au même moment que le dernier Titeuf. Il explique la nécessité même d'utiliser une autre technique de dessin : "Je vais dessiner d'après la nature et j'ai des gens qui me servent de modèles pour des personnages. J'ai donc deux manières de dessiner très différentes et c'est assez confortable parce qu'en BD on reproduit des centaines de dessins. C'est presqu'une physiothérapie de la main pour moi : passer d'un dessin à un autre j'ai besoin de le faire pour changer de geste".

Parmi les modèles des personnages principaux de Ce que nous sommes, Alizé Oswald, chanteuse du groupe Aliose et... l'un de ses fils. Pour saisir leurs traits avec fidélité, il organise un casting. "J'attribue des personnages à des gens que je connais de près ou de loin et après je leur demande de poser pour moi. C'est une partie du boulot que j'adore : tout mon storyboard est pré-dessiné et puis je demande aux gens de jour les scènes un peu comme des répétitions de films, et je les dessine, les prend en photo. cela me permet de donner aussi un jeu plus naturel et plus intime au personnage".