Zeno Graton, membre du jury de la Queer Palm à Cannes : "La visibilité du combat LGBTQIA+ passe par ce prix"

Raconter une histoire d’amour entre deux garçons dans une IPPJ était pour Zeno Graton un besoin urgent : "J’avais envie de faire un récit d’émancipation et non remettre en scène un récit d’oppression, comme on en a déjà vu beaucoup, qui colore l’imaginaire collectif de manière assez puissante, en victimisant les garçons qui aiment les garçons. J’ai voulu normaliser la tolérance, la rendre désirable".

Selon le réalisateur, le conflit crée du désir et permet de le transformer en forces révolutionnaires : "Il n’y a que des garçons dans le film mis à part l’éducatrice. J’avais besoin de donner à voir des garçons qui sont capables d’être garçons autrement que dans la compétition, dans la dureté ou dans la hiérarchie violente et de parler de solidarité et de fragilité".