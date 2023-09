Zeno Debast reste à Anderlecht : "Des clubs sont venus... malheureusement, il n’y avait pas d’accord"

"Beaucoup de choses se sont passées en un an, depuis ma première sélection. J’ai évolué défensivement. Je ne suis pas encore où je voudrais être. Pas de transfert durant ce mercato ? Je voulais faire le meilleur choix. J’ai été concentré sur les Diables et le RSCA. Des clubs sont venus, comme le PSV, mais pour avoir un transfert, il faut que les trois parties soient d’accord. Malheureusement, il n’y avait pas d’accord. On verra dans le futur. Le RSCA n’est pas une étape en arrière. Un départ en fin de saison ? On n’en a pas encore parlé", a poursuivi Debast.

Enfin, il a été questionné sur la situation dans son club : "C’est beau d’avoir signé un joueur comme Kasper Schmeichel. Il a un gros caractère, c’est ce dont on a besoin dans un groupe jeune et ambitieux. On a fait des bons transferts, il faudra un peu de temps pour que ça se mette en place. Le titre ? C’est trop tôt pour répondre à cette question. On essaie de gagner, on verra où ça nous mènera."