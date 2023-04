Zeno Debast lucide après la défaite d’Anderlecht face à Genk : "Pour être honnête, il y a de la fatigue"

En bonne position pour accrocher le top 8 à une journée de la fin de la phase classique, Anderlecht a laissé passer sa chance en s’inclinant lourdement sur la pelouse du leader genkois.

Forcément, Zeno Debast était déçu à l’issue de la rencontre. Le jeune défenseur s’en voulait d’avoir encaissé ce deuxième but juste avant le repos. "On ne doit jamais prendre ce goal. Il y avait encore 45 minutes à jouer et rien n’était fait mais en rentrant comme cela en seconde période, on n’avait aucune chance".

Avant de poursuivre. "Quand tu prends des buts si rapidement, ce n’est pas bon pour commencer la deuxième mi-temps. On doit progresser et on a encore deux finales à jouer. On doit tout donner".

Le match retour face à l’AZ Alkmaar en Conference League était-il dans les têtes ce dimanche ? "Non, on était concentré sur ce match. C’est surtout l’enchaînement des rencontres qui est difficile. On donne tout à chaque fois ! Pour être honnête, il y a de la fatigue mais c’est dans la tête".

Si le Sporting n’a plus son sort entre les mains, les Bruxellois vont tenter d’accrocher le top 8 lors de la dernière rencontre de la phase classique face à Malines. "On va tout donner pour notre club de cœur".

Anderlecht doit impérativement battre Malines et espérer des faux pas de Charleroi et du Cercle. Les hommes de Brian Riemer y arriveront-ils ? Réponse le week-end prochain.