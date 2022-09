Zeno Debast : "Je sais que les centres sont un point d’amélioration pour l’avenir"

Appelé pour la première fois par Roberto Martinez, Zeno Debast a directement été titularisé par Roberto Martinez face au pays de Galles. Entre Toby Alderweireld et Jan Vertonghen, le jeune défenseur a emmagasiné de l’expérience. Il a réagi après la rencontre au micro de Vincent Langendries.

"J’étais surpris d’apprendre que j’allais commencer. Je n’y pensais pas donc j’étais très content quand j’ai vu mon nom. Tout allait bien à ce moment-là, la pression n’a commencé qu’au moment de l’échauffement, avec une telle ambiance dans le stade. Au début du match, il fallait trouver la solution, l’homme libre mais après cela s’est bien passé. L’intensité était très haute, je devais chercher le tempo dans un match avec des duels très costauds. C’est une bonne chose d’avoir des conseils de joueurs comme Alderweireld et Vertonghen à mes côtés, c’est très chouette et cela me donne confiance.", a-t-il expliqué.

Sur le but encaissé, le défenseur reconnaît une petite erreur : "Je savais que le centre allait arriver mais je n’étais pas assez au contact avec mon attaquant. Je sais que c’est un point à travailler pour l’avenir."

Concernant la prochaine rencontre contre les Pays-Bas, Debast est bien conscient que le niveau augmentera encore d’un cran : "Cela ira encore plus vite, c’est à nous de mettre le tempo et de jouer comme on l’a fait aujourd’hui."