Zeno Debast : "Il y a un an je jouais encore avec les U19, et maintenant je vais à la Coupe du monde"

Le Sporting d’Anderlecht s’est qualifié dans la douleur pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique en venant à bout du Lierse aux tirs au but.

"On savait que ça allait être très compliqué. C’est la Coupe, les équipes se donnent à 1000%, surtout quand elles jouent contre Anderlecht. C’est un peu le match de l’année pour elles. Le Club Bruges a aussi eu des difficultés, le Standard également", a confié Theo Leoni à Erik Libois à l’issue de la rencontre.

Au prochain tour, les Mauves se déplaceront à Genk : "C’est super. On est Anderlecht, on va y aller pour gagner. On sait que la Coupe est très importante. Il faut tout donner pour aller chercher cette Coupe".

Zeno Debast, capitaine du soir en l’absence d’Hendrik Van Crombrugge, rejoint son coéquipier : "C’est vraiment important pour nous d’aller loin et de gagner cette Coupe".

Quelques heures plus tôt, le jeune défenseur anderlechtois a eu la bonne surprise d’être repris par Roberto Martinez pour aller au Qatar. "Je suis très content d’avoir été sélectionné. Je ne m’y attendais pas. Il y a un an je jouais avec les U19 à Marbella, et maintenant je vais à la Coupe du monde. C’est magnifique", a conclu Debast.