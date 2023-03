Zeno Debast fier du partage d’Anderlecht contre Villarreal : "On a prouvé qu'on savait jouer au football"

Mission accomplie pour Anderlecht. Alors que les Mauves accueillaient Villarreal avec la ferme intention de ne pas hypothéquer leurs chances en vue du match retour, ils ont été séduisants, arrachant méritoirement un partage (1-1). Forcément, après la rencontre, c’est plutôt satisfaits que les Bruxellois se sont présentés au micro de Frank Peterkenne.

Zeno Debast, notamment, avait le sourire. Fier d’avoir su prouver qu’Anderlecht reste une équipe qui sait manier le ballon, malgré les critiques des derniers mois : "On a montré qu’on est capables de jouer au football et de se créer des occasions, même contre une équipe comme Villarreal. Cela va nous donner un boost de confiance pour les prochains matches."

Mené et dos au mur, Anderlecht a trouvé les ressources mentales nécessaires pour revenir au score : "Personnellement, sans vous mentir, je pensais que ça allait être difficile après le 0-1. Mais on a continué à croire que tout allait bien se passer, à se créer des chances, à presser, à jouer haut. J’ai un petit sentiment qui me dit qu’on aurait pu faire plus, mais voilà."

On notera malgré tout que les Mauves ont souffert par moments, subissant de plein fouet de longues séquences de possession de Villarreal : "C’est typique du football espagnol, ces équipes qui aiment avoir le ballon. On savait que ça allait être difficile de jouer contre une telle équipe. On a bien vu que c’était possible, donc si on fait la même chose la semaine prochaine, on verra…" a-t-il confié, plein sourire.