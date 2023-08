Zeno Debast déclaré intransférable ? Sauf si une offre énorme arrive sur le bureau d’Anderlecht

Auteur d’un bon match avec Anderlecht face à l’Antwerp, Zeno Debast intéresse de plus en plus de clubs. Si Anderlecht souhaite conserver le joueur comme l’a confirmé Brian Riemer, une très grosse offre pourrait les faire changer d’avis.

Avoir 19 ans, jouer défenseur central, être international pour son pays et côté à 10 millions d’euros sont des qualités qui font que l’on est un joueur courtisé. Tel est le destin de Zeno Debast actuellement. D’autant plus que le joueur a passé un cap et a été l’auteur d’une belle performance ce dimanche lors de la victoire 1-0 face à Anderlecht.

Cité notamment au PSV par nos confrères du Het Laatste Nieuws, Debast attire aussi d’autres championnats (Francort et Villarreal). Vendredi dernier, Earnest Stewart, directeur technique du PSV, a même admis à ESPN que le club parlait à Debast. "Nous sommes en pourparlers. Finalement, quelque chose devrait en sortir, mais nous n’en sommes pas encore là."

Car oui, pour le moment, les offres arrivées à Anderlecht sont trop faibles. Et malgré l’intérêt concret du PSV et d’autres clubs, Anderlecht espère garder Debast une saison de plus. "Il y a des équipes qui sont intéressées. Et j’ai appris à ne jamais dire jamais dans le football. Mais nous n’avons pas l’intention de vendre Zeno", déclarait son entraîneur Brian Riemer après la victoire face à l’Antwerp ce dimanche. "Nous le garderons. C’est un joueur très important pour nous."

Et le T1 de conclure en riant : "A moins que des riches Saoudiens viennent, Debast restera." Les clubs intéressés sont donc prévenus. Il faudra sortir le chéquier.