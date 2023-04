Zeno Debast, Bilal El Khannouss et Arthur Vermeeren dans le top 20... des jeunes les plus prometteurs du monde

L'analyse de l'Observatoire du football CIES est pointue. Elle s'intéresse aussi aux joueurs en fonction de leur place sur le terrain. Ainsi, on se rend compte que Debast arrive en deuxième position chez les défenseurs. Les Brugeois Joel Ordonez (19 ans) et Jorne Spileers (18 ans) sont respectivement treizième et seizième. Vermeeren domine la catégorie des milieux défensifs, où Roméo Lavia, notre Diable Rouge de Southampton, pointe au quatrième rang. Gavi pointe à la première position des milieux centraux, classement où l'Anderlechtois Kristian Arnstad est sixième et Arne Engels, le Belge d'Augsburg, est seizième.

El Khannouss est leader du côté des médians offensifs tandis que trois joueurs de notre championnat sont présents dans le classement des meilleurs ailiers droits : le Gantois Malick Fofana (18 ans) est troisième, l'Anderlechtois Mario Stroeykens (18 ans) est cinquième et le Standarman Cihan Canak (18 ans) est 17e. Chez les attaquants, enfin, l'Anderlechtois Lucas Stassin (18 ans) est treizième et le Brugeois Roméo Vermant (19 ans) est quinzième.