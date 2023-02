Zeno Debast avant d’affronter Ludogorets : "Au plus il y a de match, au mieux c’est pour toute l’équipe"

Anderlecht se déplace ce jeudi sur la pelouse de Ludogorets en Conference League. Une rencontre importante pour les Mauves qui ont repris de la confiance en championnat ces dernières semaines. Zeno Debast est d’ailleurs confiant au moment d’aborder le duel au micro de Manuel Jous : "C’est un match en plus dans la semaine. Jouer en Europe, c’est tout le temps chouette pour nous. Au plus il y a de match, au mieux c’est pour toute l’équipe, pour faire jouer d’autres joueurs, pour être fit. Je pense que c’est une bonne période pour venir ici. On est venu ici pour gagner. Ça va être un bon match".

Il ne faudra cependant pas sous-estimer Ludogorets qui a remporté le championnat de Bulgarie onze fois de suite et qui s’est montré performant en Coupe d’Europe ces derniers temps : "Ils sont deuxièmes de leur championnat donc c’est une bonne équipe qui a aussi joué en Champions League et en Europa League, qui a battu l’AS Roma il y a quelques mois. Donc c’est une bonne équipe et on sait ce qu’on doit faire".

Zeno Debast est prêt à aller au combat, même s’il enchaîne les matches depuis le début de saison et est un des jeunes défenseurs avec le plus de temps de jeu cette saison : "Je ne savais pas. Je me sens bien, je me sens fit et prêt à jouer".

Le jeune défenseur central a d’ailleurs pu profiter de la Coupe du monde pour emmagasiner un maximum d’expérience : "Je pense qu’une sélection, même sans avoir de minute, c’était déjà très bien pour moi, pour avoir cette expérience de partir avec des joueurs qui ont de l’expérience à tous les niveaux, mentalement, à côté du foot, sur le terrain. C’était une expérience incroyable, j’ai énormément appris. J’essaye d’apporter ça ici à Anderlecht maintenant".

Un apprentissage qui continue donc en Conference League ce jeudi sur la pelouse de Ludogorets. La rencontre est à suivre sur Tipik, coup d’envoi à 21h.