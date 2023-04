Zendaya rejoint Labrinth à Coachella pour interpréter deux chansons de la série Euphoria

Samedi soir, c’est sur la scène du festival Coachella que Zendaya a fait une apparition surprise pour chanter aux côtés de Labrinth. Elle a rejoint l'artiste alors qu’il chantait son hit All Of Us, extrait de la série ultra-populaire Euphoria. Et ensemble ils ont enchaîné sur I’m Tired.

Si elle est actrice, mannequin, productrice, elle est aussi… chanteuse. Et cela fait un certain temps que les fans n’avaient pas vu Zendaya sur scène puisqu’elle a donné la priorité à sa carrière d’actrice ces dernières années avec des films comme Spider-Man, Dune et Malcolm & Marie et des séries télé comme Euphoria. Sa dernière tournée s’est terminée en 2015, elle n’est pas montée sur scène depuis, et Zendaya ne s’était plus montrée à Coachella depuis 7 ans.

"Je ne peux pas exprimer assez ma gratitude pour cette nuit magique" a-t-elle déclaré. "Merci à mon frère Labrinth de m’avoir invitée et de m’avoir donné le plus bel espace pour être à nouveau sur scène", a écrit l’actrice sur ses réseaux dimanche soir.

"Et à la foule ce soir… wow. Mon cœur est si plein. Je ne peux pas assez vous remercier assez pour tout l’amour que j’ai reçu ce soir, qui a fait fondre tous mes nerfs. Je suis tellement reconnaissante…"

"J’adore cette fille", a déclaré Labrinth à propos de Zendaya. "Quand je suis arrivé à Los Angeles pour la première fois (il est anglais), j’étais déprimé et j’étais en grand manque de confiance. Et quand quelqu’un vous prend la main et vous soutient en tant qu’ami, vous devez garder cette personne tout près de vous".

Le week-end dernier, c’est Billie Eilish qui avait rejoint le chanteur britannique pour leur collab Never Felt So Alone.