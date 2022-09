L’actrice Zendaya marque l’histoire lors de la 74e édition des Emmy Awards

Dans la nuit du 12 au 13 septembre, la 74e édition des Emmy Awards a eu lieu en présentiel dans le mythique Microsoft Theater de Los Angeles. Une actrice a marqué la cérémonie, Zendaya.

L’actrice Zendaya a remporté le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Euphoria. Zendaya est la nouvelle étoile montante d’Hollywood, elle s’impose dans le genre dramatique et affirme son talent de grande actrice.

Cette nuit aux Emmy Awards, l’interprète de Rue a remporté un prix pour cette interprétation d’une adolescente toxicomane dans la série Euphoria.

En 2020, Zendaya était la plus jeune meilleure actrice sacrée aux Emmys. L’actrice de 26 ans marque aujourd’hui l’histoire une nouvelle fois et devient donc la plus jeune lauréate à remporter à deux reprises un Emmy dans l’histoire de la cérémonie. Zendaya est aussi la première femme noire à remporter deux fois l’Emmy de Meilleure actrice.

Merci à Sam Levinson d’avoir partagé Rue avec moi. Et d’avoir cru en moi, quand je ne croyais plus en moi. […] Cette série a permis à certaines personnes de se sentir mieux. Merci à tous ceux qui ont partagé leur histoire avec moi. Tous ceux qui ont aimé une Rue, tous ceux qui pensent être Rue, je veux que vous sachiez que je suis tellement reconnaissante. J’ai vos histoires en moi, j’ai vos histoires en elle.

Ce sont les larmes aux yeux que Zendaya a prononcé son touchant discours après avoir été sacrée meilleure actrice face à Sandra Oh et Jodie Comer de Killing Eve, Laura Linney d’Ozark, Reese Witherspoon de The Morning Show et Melanie Lynskey de Yellowjackets.