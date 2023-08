Zendaya explique pourquoi elle et Tom Holland sont discrets

Très à cheval sur sa vie privée, Zendaya semble n’avoir eu que des partenaires qui partageaient la même philosophie. En couple avec Tom Holland depuis maintenant 2 ans, l’actrice s’est confiée sur leur souhait de rester discrets.

Certains couples people n’hésitent pas à partager les détails de leur vie privée quand d’autres gardent leur vie priée privée. C’est le cas de Zendaya et Tom Holland, les amoureux discrets d’Hollywood.

Dans le cadre d’une interview pour Elle Magazine, l’ancienne star de Disney a évoqué sa relation avec Tom Holland : "J’accepte que certaines parties de ma vie soient rendues publiques. Je ne peux tout simplement pas m’empêcher de vivre ma vie et aimer la personne que j’aime. Mais j’ai aussi le contrôle sur ce que je choisis de partager.", a-t-elle déclaré, selon 20 Minutes. N’appliquant pas non plus l’adage "Pour vivre heureux, vivons cachés", Zendaya a nuancé ses propos : "Il s’agit de protéger la paix et de laisser les choses vous appartenir, mais aussi de ne pas avoir peur d’exister. Il ne faut pas se cacher. Ce n’est pas drôle non plus."

Même lorsqu’elle était en couple avec sa co-star d’Euphoria, Jacob Elordi, Zendaya ne partageait aucun détail de son couple bien qu’il enflammait la Toile, vu le succès de la série.