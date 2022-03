Zélia SURPREND le public de The Voice Belgique avec sa reprise de Muse !

Lors des Blind Auditions, Zélia avait interprété "Voilà" de Barbara Pravi, chanson ayant marqué le Concours Eurovision de la chanson 2021. Pour son K.O., elle avait décidé de reprendre le titre "Pause X Kiss" de Eddy de Pretto et Yseult. Un choix de titre qui a porté chance à la jeune tournaisienne puisque Typh Barrow l’a choisie pour qu’elle puisse se produire sur la scène des Lives.

Pour le premier Live de la saison 10 de The Voice Belgique, Zélia avait choisi d’interpréter "Ta Marinière" de Hoshi. Grâce à ce titre, elle a pu dévoiler son évolution et décrocher un aller simple vers le Live suivant. La semaine dernière, Zélia s’est attaquée à une icône du rap français : Orelsan. En reprenant "Tout va bien", la candidate de l’équipe de Typh Barrow a encore été sauvée par le public. C’est dans un répertoire totalement différent qu’elle compte dévoiler lors de ce quatrième live en chantant "Unintended" de Muse. Ce titre est issu de leur album de lancement "Showbiz" sorti en 1999. Le clip compte 33 millions de vues sur YouTube. Zélia va-t-elle réussir à convaincre sa coach et le public une nouvelle fois ?