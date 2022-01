Zélia a 20 ans et vit à Tournai. La musique a toujours fait partie de sa vie ! Plongée dans un univers musical depuis sa plus tendre enfance avec une maman qui jouait du violoncelle, c’est tout naturellement que cette jeune candidate s’est tournée vers la musique. Zélia joue de la guitare, et c’est un véritable exutoire pour elle. Lors des Blind Auditions, elle a interprété "Voilà" de Barbara Pravi. Une chanson qui lui tenait vraiment à cœur de chanter. Suite à son audition et après avoir récolté trois buzz, Zélia a intégré l’équipe de Typh Barrow.