Zelensky met en garde contre le risque accru de provocations russes à quelques jours du 24 août

La Russie pourrait "faire quelque chose de particulièrement dégoûtant" et "cruel" la semaine prochaine en Ukraine, lorsque cette dernière fêtera son Jour de l’indépendance, a averti samedi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L’Ukraine fête le 24 août son indépendance de l’URSS en 1991. Cette année, cette date marquera aussi les six mois de l’invasion russe qui a fait des dizaines de milliers de morts et causé des destructions massives dans ce pays.

"La Russie pourrait s’efforcer de faire quelque chose de particulièrement dégoûtant, particulièrement cruel", a déclaré M. Zelensky dans son adresse traditionnelle.

"Un des objectifs clefs de l’ennemi est de nous humilier", de "semer l’abattement, la peur et des conflits", mais "nous devons être suffisamment forts pour résister à toute provocation" et "faire payer les occupants pour leur terreur", a-t-il ajouté.

Un conseiller de la présidence, Mykhaïlo Podoliak, a estimé que la Russie pourrait intensifier ses bombardements de villes ukrainiennes pendant les 23 et 24 août.

"La Russie est un Etat archaïque qui lie ses actions à certaines dates, c’est une sorte d’obsession. Ils nous détestent et tenteront d’augmenter […] le nombre de bombardements de nos villes dont Kiev avec des missiles de croisière", a-t-il déclaré selon l’agence Interfax-Ukraine.