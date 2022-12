Володимир Зеленський був обраний особистістю року | Zelensky élu "Personnalité de l'année"

"Особистістю року 2022" престижний американський журнал "Time" визнав президента України.

"Вибір, який ніколи не був більш чітким", — сказав редактор Time. "Протягом кількох тижнів після початку російського бомбардування 24 лютого його рішення не тікати з Києва, а залишитися й заручитися підтримкою було вирішальним. З його першого 40-секундного допису в Instagram 25 лютого, який показав, що його кабінет і громадянське суспільство були недоторканими. І на місці – під час щоденних промов, які дистанційно виголошувалися в таких установах, як парламенти, Світовий банк і премії "Греммі", президент України був скрізь", – сказав редактор, голова Times.

"Незалежно від того, чи вселяє битва за Україну надію чи страх, Володимир Зеленський гальванізував світ у спосіб, якого ми не бачили десятиліттями". "За те, що довели, що мужність може бути так само заразною, як страх, за те, що надихнули людей і нації об’єднатися в захисті" свободи, за нагадування світові про крихкість демократії – і миру – Володимир Зеленський і дух України є Особистістю року 2022 за версією TIME", – підсумовує нью-йоркський журнал.

У 2021 році відзначили підприємця-мільярдера Ілона Маска, керівника SpaceX і Tesla, який згодом придбав Twitter.



Le " Time " fait du président de l’Ukraine sa " personnalité de l’année 2022 "

" Un choix qui n’a jamais été aussi clair ", a déclaré le rédacteur en chef du Time. "Dans les semaines qui ont suivi le début des bombardements russes le 24 février, sa décision de ne pas fuir Kiev mais de rester et de rallier des soutiens a été cruciale. De son premier message de 40 secondes sur Instagram le 25 février -- montrant que son cabinet et la société civile étaient intacts et en place -- aux discours quotidiens prononcés à distance devant des institutions comme les parlements, la Banque mondiale et les Grammy Awards, le président de l'Ukraine était partout", a développé le rédacteur en chef du Time.

"Que la bataille pour l'Ukraine suscite de l'espoir ou de la peur, Volodymyr Zelensky a galvanisé le monde d'une manière que nous n'avions pas vue depuis des décennies ". " Pour avoir prouvé que le courage peut être aussi contagieux que la peur, pour avoir incité les gens et les nations à s'unir pour défendre la liberté, pour avoir rappelé au monde la fragilité de la démocratie - et de la paix -, Volodymyr Zelensky et l'esprit de l'Ukraine sont la personnalité de l'année 2022 du TIME", conclut le magazine basé à New York.

En 2021, c'est l'entrepreneur milliardaire Elon Musk, patron de SpaceX et de Tesla, et qui a racheté Twitter depuis, qui avait été distingué.