Zelensky annonce que l’Ukraine rompt ses liens diplomatiques avec la Russie et appelle la population à prendre les armes

L’Ukraine a annoncé en matinée ce jeudi 24 février, dans une adresse à la nation, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé la rupture des liens diplomatiques avec Moscou, au premier jour de l’invasion de son pays par les forces armées russes. Il est important de souligner que ces relations avaient été maintenues même après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014.

Malgré une situation sécuritaire et politique dégradée depuis huit ans, plus de 3 millions d’Ukrainiens vivent en Russie, et la continuité des services consulaires était considérée comme une priorité stratégique.

Sur Twitter, le président a annoncé que l’Ukraine a indiqué qu’il était "temps pour tous ceux qui, en Russie, n’ont pas encore perdu leur conscience, de manifester contre la guerre avec l’Ukraine".