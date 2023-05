Zelda Tears of the Kingdom est déjà disponible en ligne, et Nintendo n’est vraiment pas content

Ce vendredi 12 mai sortira The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, une suite très attendue qui devrait être un véritable carton pour Nintendo.

Malheureusement, le jeu est déjà disponible illégalement depuis plusieurs jours, et du côté de Big N, on n’a évidemment pas accueilli la nouvelle avec le sourire. L’entreprise a toujours attaqué les sites qui hébergeaient des ROMS et des émulateurs permettant de (re)découvrir l’énorme catalogue de la marque. Mais cette fois, il s’agit d’un nouveau jeu, jouable entièrement sur PC.