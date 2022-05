Zelda: Ocarina of Time rejoint le Video Game Hall of Fame

Si le rock ’n’ roll a son Rock and Roll Hall of Fame, le jeu vidéo n’est pas en reste avec le Video Game Hall of Fame. Et chaque année, de nouveaux titres rejoignent ce panthéon vidéoludique, géré par le Strong National Museum of Play.

Situé à Rochester, dans l’état de New York, le musée a sélectionné quatre jeux pour l’édition 2022. À savoir :

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Ms. Pac-Man

Sid Meier’s Civilization

Dance Dance Revolution

D’autres jeux, dont des titres mobiles, ont un temps été envisagés, à savoir Assassin’s Creed, Candy Crush Saga, Minesweeper (le démineur), NBA Jam, PaRappa the Rapper, Resident Evil, Rogue et Words with Friends. Mais ils n’ont pas été retenus.

Selon l’archiviste Julia Novakovic, “Ms. Pac-Man a promu et signalé l'élargissement du jeu entre les sexes. En offrant le premier personnage féminin de jeu vidéo largement reconnu, Ms. Pac-Man a représenté un tournant dans la conversation culturelle sur la place des femmes dans l'arcade ainsi que dans la société dans son ensemble.”

Concernant The Legend of Zelda: Ocarina of Time, “le monde 3D tentaculaire du jeu, les combats fluides, les puzzles complexes et l'histoire qui joue avec le temps se sont combinés pour émerveiller les joueurs qui ne l’ont jamais oublié”, explique Andrew Borman, curateur du musée.

Sid Meier’s Civilization a quant a lui été sélectionné pour sa popularité. “Les joueurs se sont plongés dans la série Civilization pendant plus d'un milliard d'heures”, annonce Jon-Paul Dyson, directeur du Strong’s International Center for the History of Electronic games.

Enfin, Dance Dance Revolution a, comme son nom l’indique, “été une révolution pour la scène des jeux musicaux”, déclare Lindsey Kurano, conservatrice de jeux vidéo. “La musique fait partie intégrante de la vie humaine depuis la préhistoire, il n'est donc pas surprenant que DDR ait connu une popularité unique qui a traversé les âges, les sexes et les régions.”