Zelda : les joueurs font n’importe quoi dans Tears of the Kingdom, et c’est très drôle

L’excellent The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est sorti depuis cinq jours seulement, et comme on l’avait prédit, les réseaux sociaux sont inondés de vidéos du jeu. Chacun y va de sa petite trouvaille, ou de son invention diabolique pour progresser dans l’aventure, et c’est souvent très drôle.

Avant d’aller plus loin, rappelons que l’une des grosses nouveautés de Tears of the Kindgom est l’arrivée de quatre nouveaux pouvoirs, dont deux sont très utiles et offrent des possibilités quasiment infinies. Il s’agit de "Emprise" et "Amalgame." Le premier permet d’assembler des objets spéciaux (fusées, ventilateurs, batteries) et de construire des véhicules ou des structures sommaires. Le second permet de fusionner des objets et créer de nouvelles armes.

Et les joueurs ont évidemment sauté sur l’occasion pour faire tout et n’importe quoi (sauf progresser dans l’histoire). Voici une petite sélection, où on peut notamment voir des structures volontairement ridicules, des ponts tellement long que Nintendo n’y avait sans doute pas pensé, ou des engins pour torturer les pauvres petits Korogus, des êtres minuscules qui ne demandent pourtant qu’à être aidés.