Zébulon, troisième du nom, un castor encombrant à Wellin

On vous raconte l’histoire de ce locataire un peu encombrant à Wellin… Là-bas, on l’a baptisé "Zébulon". Il adore la commune, particulièrement le petit étang dans lequel se jette le Ris d’Ave. A tel point qu’il n’a de cesse de bâtir des barrages pour agrandir le plan d’eau. Les voisins sont inquiets, la commune aussi. C’est que la zone est inondable. Difficile cependant de raisonner ce bâtisseur infatigable. Et pour cause : Zébulon est un castor.