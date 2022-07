Zazie signe un retour ensoleillé avec son single "Let it shine"

Cette semaine dans l’actu musicale du 8/9, Bruno Tummers nous annonce le retour de Zazie.

Son dernier album Essenciel est sorti il y a déjà quatre ans. Un album qui, à l’époque, lui avait permis de se placer sur le devant de la scène avec son single Speed, largement diffusé en radio.

Après cet album, Zazie a profité de la pandémie et du confinement pour s’atteler à la suite de sa carrière et composer un nouvel album.

Au début, toutes les chansons qu’elle composait ou écrivait, étaient plombées par la situation que le monde entier traversait. La chanteuse souhaitait offrir un album rempli d’espoir à son public, mais elle n’arrivait pas à se défaire de ce nuage qui planait sur ses chansons.

Zazie a donc décidé de mettre toutes ces compositions de côté pour réellement laisser place à la joie. Elle ressentait le besoin d’apporter de la lumière et de la joie à son public. Le résultat de ce processus vient de sortir, c’est Let it shine, le 1er single du prochain album de Zazie. Un single à découvrir ci-dessous et un album qui ne devrait plus tarder à sortir.