Zazie pousse un coup de gueule sur son physique

Zazie vient de sortir un nouvel album intitulé "Aile-P" dans lequel on retrouve ses doutes et angoisses. C'est le onzième album de sa carrière.

Pour Soir Mag, la chanteuse est revenue sur un détail qui avait choqué les internautes il y a quelques mois. En effet, Zazie a décidé de laisser apparent ses cheveux blancs.

Zazie évoque ce sujet : "Je lance un nouvel album dans lequel j'ai mis tout ce que je suis devenue ces dernières années et la plupart des journalistes ne me parlent que de la couleur de mes cheveux. Alors oui, on peut parler d'un coup de vieux mais ça ne passe pas par ma tête, c'est purement mécanique."

Lorsqu'on gagne en âge, on gagne en liberté

Les jugements sur les réseaux sociaux sont parfois pas simples à lire comme elle l'exprime : "Sur les réseaux sociaux, les haineux se déchaînent. Le processus est parfois douloureux, et le miroir n'est pas toujours mon copain, mais ce n'est pas grave."

S'accepter malgré l'âge qui avance, voilà la philosophie de Zazie : "Vieillir, ça passe autant par l'acceptation que par la résilience. Rien ne m'empêche de rester dans la séduction, même si elle s'exerce autrement [...] Ce que j'ai découvert, c'est que lorsqu'on gagne en âge, on gagne en liberté. On est peut-être moins jeune, moins belle, moins fraîche, mais on est tellement plus libre, et la liberté, c'est follement séduisant."

On retrouve cette liberté dans son nouvel album "Aile-P".