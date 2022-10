Zazie fait briller la scène de CAP48 avec son nouveau single "Let it Shine"

Ce dimanche 16 octobre, vous avez rendez-vous avec la Grande Soirée Cap48 sur la Une dès 20h20 mais aussi sur Auvio, La Première et nos réseaux sociaux.

Parmi les invités de cette Grande soirée, on pouvait retrouver l'ancienne coach de The Voice France, Zazie. Et on peut dire qu'elle a fait briller la scène de CAP48 avec son dernier titre "Let it Shine".

Un moment qui s'est accompagné d'un mot touchant de la chanteuse Française :