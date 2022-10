Zazie déclare "très bien vivre" grâce à la musique

Zazie est l'une des artistes qui fonctionne le mieux dans l'industrie du disque. Son nouveau single "Let it shine" totalise plus de 500 000 vues sur Youtube, la chanteuse a d'ailleurs fait briller la scène de Cap 48 avec ce titre.

Avec une dizaine d'albums en comptant les lives et les compilations, Zazie a vendu plus de deux millions d'albums dans sa carrière. On lui doit des titres comme Zen, Rue de la paix ou encore plus récemment Speed.

On en vit très bien de faire de la musique.

Dans une interview accordée à 20 minutes, elle parle de son succès et de l'argent qui va avec : "Est-ce qu'on fait de la musique pour vendre ? Pour vivre, ouais. On en vit très bien."

Isabelle de Truchis de Varennes de son vrai nom va plus loin et parle de son envie de s'épanouir dans la musique sans forcément penser à vendre un maximum d'albums :

"Sortir un album, ce n’est pas vouloir vendre un album, en fait. Comme j’ai la chance de bien gagner ma vie, je pense que de plus en plus je vais essayer de me diriger vers ça. Je pense que c’est pas mal de laisser le choix aux gens, même si on en vend moins. C’est aussi une politesse à avoir dans ce monde de sollicitations, de consommation constantes. Cela ne veut pas dire que je ne ferai plus de scène et qu’on ne me verra plus mais qu’on me verra moins. Je vais aller me faire voir ailleurs (rires)."

Zazie pourrait donc s'écarter de la scène et des médias pour se concentrer sur des projets qui lui font plaisir.