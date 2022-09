Zazie a dû déménager à cause de ses voisins

Zazie vient de dévoiler les problèmes entre elle et son voisinage. Si on peut penser qu'avoir une star comme voisin(e) est une chance, ce n'est pas le cas de tout le monde.

La chanteuse a déclaré au micro de la radio française RFM : "J'ai déménagé il y a un an et j'ai redéménagé il y a un moins d'un mois".

Pour quelle raison ? Zazie faisait trop de bruit avec sa musique. Elle confie "avoir fait une erreur. Le problème du musicien dans une ville, c'est les voisins".

L'artiste de 58 ans va même plus loin en déclarant que l'un de ses voisins a défonce sa porte d'entrée. La cohabitation devait être plus que tendue entre Zazie et ses voisins.

La star explique que cet évènement est intervenu à 18h alors qu'elle était en train de faire des tonalités avec son piano.

Si aujourd'hui, elle a été contrainte de partir, elle assure vivre dans les cartons de déménagement en permanence : "Je suis dans Carton Land. J'hésite même à les défaire du coup".

L'interprète de Zen vient de sortir un EP intitulé L'EP avec quatre titres au programme dont le single Let in shine en attendant un nouvel album en 2023.